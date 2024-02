Mbappé-Poker: Letztes Detail geklärt

Real Madrid und Kylian Mbappé (25) haben den wohl letzten Verhandlungspunkt im Vertragspoker ausgeräumt. Wie die ‚as‘ berichtet, sichert sich der französische Superstar 80 Prozent seiner privaten Bildrechte, die übrigen 20 Prozent verbleiben beim Klub. Die ungleiche Verteilung ist ein großes Zugeständnis an Mbappé, da es eigentlich üblich ist, dass Real die Bildrechte der Spieler behält.

Die Vermarktungsrechte sind in den Verhandlungen eine wichtige Stellschraube, um die Gehaltseinbußen des Stürmers, die er durch seinen Abschied von Paris St. Germain in Kauf nehmen muss, zu kompensieren. Mit der Einigung in puncto Bildrechte ist nun die wohl letzte große Hürde aus dem Weg geräumt.