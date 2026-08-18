Blockbuster-Transfer: Barça holt Rodri

Eigentlich galt der Wechsel von Rodri in seine Heimatstadt zu Real Madrid lange als eine bloße Frage der Zeit. Während der Weltmeisterschaft wurde vermeldet, dass dieser kurz bevorstehe. Doch die Geschichte nahm eine überraschende Wendung, als ausgerechnet der FC Barcelona in den Poker einstieg. Der Erzrivale zog an den Königlichen vorbei und sichert sich den aktuell wohl besten Sechser der Welt, der Spanien bei der Weltmeisterschaft als Kapitän zum Triumpf führte.

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Wie die Katalanen bekanntgeben, wechselt der 30-jährige Mittelfeldspieler ein Jahr vor Vertragsende von Manchester City zu den Blaugrana und unterzeichnet einen Kontrakt bis 2030. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 76,5 Millionen Euro auf die britische Insel, 60 Millionen davon als fixer Sockelbetrag. Laut Medienberichten kassiert Rodri ein Salär von 15 Millionen Euro plus Boni.

The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

Rodri stammt aus der Jugend von Atlético Madrid und war nach einer Zwischenstation beim FC Villarreal 2019 für 70 Millionen Euro von den Rojiblancos zu den Skyblues gewechselt. Unter Coach Pep Guardiola reifte der Rechtsfuß endgültig zum Weltklassespieler und sammelte etliche Titel.

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Neben vier englischen Meisterschaften, einem Champions League-Sieg und weiteren Pokalerfolgen sicherte sich der 70-fache Nationalspieler vor zwei Jahren zudem den Ballon d’Or als bester Spieler der Welt. Im selben Jahr wurde Rodri zudem mit Spanien Europameister.