Xavi: Keine Ablöse, eine Bedingung

Der FC Barcelona bekommt Xavi Hernández offenbar zum Nulltarif. Das katalanische ‚Esport3‘ berichtet, dass Al Sadd bereit ist, den Trainer ohne eine Ablöse-Kompensation ziehen zu lassen. Einzige Bedingung des katarischen Klubs: Xavi wechselt erst nach dem 3. November zu Barça. Denn dann steht in der Qatar Stars League das Spitzenspiel zwischen Al Sadd und Al Duhail an.

Der 41-Jährige soll in Barcelona die Nachfolge von Ronald Koeman antreten. Der Niederländer war am gestrigen Mittwochabend nach einer 0:1-Niederlage gegen Rayo Vallecano entlassen worden. Xavi ist seit 2019 Trainer in Katar, machte jedoch nie einen Hehl daraus, zu seinem Heimatverein zurückkehren zu wollen.