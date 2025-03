Bayern winkt Millionen-Ausgleich

Der FC Bayern könnte für die Verletzung von Alphonso Davies von der FIFA entschädigt werden. ‚Sport1‘ verweist auf das Club Protection Programme des Weltverbandes, wonach die Münchner Geld fordern können, da sich Davies auf Länderspielreise verletzte.

In der Partie zwischen Kanada und den USA (2:1) riss sich der 24-jährige Linksverteidiger zu Wochenbeginn das Kreuzband, auch der Knorpel ist wohl betroffen. Es drohen bis zu acht Monate Ausfallzeit. Wie viel Geld die FIFA nun als Entschädigung zahlt, wird am Grundgehalt bemessen. Der Höchstsatz liegt bei 7,5 Millionen Euro für 365 Tage. Davies hatte erst vor wenigen Wochen seinen Vertrag in München bis 2030 verlängert.