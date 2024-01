Eintracht: Der Plan mit Matanovic

Bei Eintracht Frankfurt traut man Igor Matanovic weiterhin den Durchbruch zu. Nach Informationen der ‚Bild‘ will die SGE mit dem derzeit an den Karlsruher SC verliehenen Mittelstürmer verlängern. Sportvorstand Markus Krösche plane, den ohne bis 2026 datierten Vertrag noch einmal um zwei oder drei Jahre auszudehnen.

An den KSC ist Matanovic bis zum Saisonende verliehen. In bislang 15 Einsätzen für den Zweitligisten hat der 20-Jährige vier Tore geschossen und zwei Treffer vorbereitet. Mehrfach lief Matanovic in der Vergangenheit auch für Junioren-Auswahlteams von Deutschland und Kroatien auf.