Hoffenheim holt Leipzigs Eduardo

Die TSG Hoffenheim zieht den nächsten Youngster an Land. RB Leipzig-Talent Yannick Eduardo wechselt in den Kraichgau und unterschreibt einen langfristigen Kontrakt. Der 20-Jährige war in der bisherigen Saison von Leipzig an den FC Dordrecht verliehen. Der niederländische Zweitligist zog die Kaufoption über 500.000 Euro und gibt den Stürmer nun für zwei Millionen Euro an die TSG weiter. „Yannick ist ein schneller, kopfballstarker Mittelstürmer, der die erforderliche Torgefahr mitbringt und mit seinem Profil sehr gut zu unserer Spielidee passt“, so Frank Kramer, Direktor Sport der TSG.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Linksfuß hatte für Dordrecht seit Sommer 23 Pflichtspiele absolviert, in denen er zwölf Tore erzielte und fünf Vorlagen beisteuerte. Auch Udinese Calcio war nach FT-Informationen an dem Angreifer interessiert und hinterlegte ein Angebot für den Tschechen.