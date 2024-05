Medien: Leverkusen denkt an Simons

Zehn Tore und 15 Assists in 43 Pflichtspielen. Keine schlechte Bilanz für Xavi Simons im Trikot von RB Leipzig. Dass dem niederländischen Nationalspieler sogar noch mehr zuzutrauen ist, deutet der filigrane Edeltechniker Woche für Woche an. Kein Wunder, dass sich zahlreiche Vereine um den Rechtsfuß bemühen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Kreis der Interessenten gehört laut ‚Mundo Deportivo‘ auch Bayer Leverkusen. Während die Leipziger sich konsequent darum bemühen, Simons noch ein weiteres Jahr von Paris St. Germain auszuleihen, macht sich der frischgebackene Deutsche Meister wohl auch Hoffnung auf ein solches Modell.

Lese-Tipp

Nächster Titel im Blick: So könnte Bayer im EL-Finale spielen

Klar ist, dass Leverkusen offensichtlich im Sommer auf der Position neben Florian Wirtz (21) nachbessern will. Gestern wurde bereits über ein Interesse an Brajan Gruda (19) vom 1. FSV Mainz 05 berichtet. Simons wäre da natürlich ein Griff ins oberste Regal – die sogenannte Königslösung. Wer den 21-Jährigen allerdings verpflichten will, muss sich auch gegen internationale Konkurrenz durchsetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Toptalent Nusa ein Thema

Parallel dazu bringt die ‚Sport Bild‘ mit Antonio Nusa einen weiteren potenziellen Neuzugang ins Spiel. Der 19-jährige Flügelstürmer vom FC Brügge soll jedoch um die 30 Millionen Euro kosten. Trotz der neuerlichen Erfolge von Bayer 04 eine Summe, die nicht mal eben überwiesen werden kann. Dass Nusa in die Champions League will, dürfte Leverkusen in die Karten spielen. Im Winter soll er aus diesem Grund einen Wechsel zum FC Brentford abgelehnt haben.