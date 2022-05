Fast fix: Campos ersetzt Leonardo bei PSG

Bei Paris St. Germain ist der Wechsel auf der Position des Sportdirektors offenbar schon so gut wie vollzogen. Wie ‚RMC‘ berichtet, folgt der Portugiese Luís Campos auf den bereits entlassenen Leonardo. Nur noch Formalitäten seien zu klären, dann erfolge die Verkündung des Personalwechsels.

Campos hat sich als Funktionär bereits einen Namen in der Ligue 1 gemacht. 2013 bis 2014 arbeitete der heute 57-Jährige als Sportkoordinator bei der AS Monaco und heuerte dann als Sportdirektor beim OSC Lille an, den er Ende 2020 verließ. Im März stieg Campos als Berater beim spanischen Erstligisten Celta Vigo ein.