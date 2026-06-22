Die erst vor drei Wochen erfolgte Vertragsverlängerung von Deniz Undav (29) schreckt unter Umständen nicht alle Vereine ab. Laut dem ‚kicker‘ rechnet man beim VfB Stuttgart „je nach WM-Verlauf“ mit möglichen Angeboten für Undav sowie die anderen WM-Fahrer Angelo Stiller (25), Jamie Leweling (25/beide DFB), Ermedin Demrovic (28/Bosnien) oder Bilal El Khannouss (22/Marokko).

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Undav legte einen herausragenden Start in die Weltmeisterschaft hin. Trotz seiner Jokerrolle verzeichnete der Stürmer in den ersten beiden Gruppenspielen fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Assists).