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Bundesliga

Abwerbeversuch bei Undav?

von David Hamza - Quelle: kicker
Doppel-Torschütze Deniz Undav (m.) lässt sich mit den Kollegen feiern @Maxppp

Die erst vor drei Wochen erfolgte Vertragsverlängerung von Deniz Undav (29) schreckt unter Umständen nicht alle Vereine ab. Laut dem ‚kicker‘ rechnet man beim VfB Stuttgart „je nach WM-Verlauf“ mit möglichen Angeboten für Undav sowie die anderen WM-Fahrer Angelo Stiller (25), Jamie Leweling (25/beide DFB), Ermedin Demrovic (28/Bosnien) oder Bilal El Khannouss (22/Marokko).

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Undav legte einen herausragenden Start in die Weltmeisterschaft hin. Trotz seiner Jokerrolle verzeichnete der Stürmer in den ersten beiden Gruppenspielen fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Assists).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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