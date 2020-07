PSG lockt: Mukiele zurück nach Frankreich?

Paris St. Germain hat offenbar Nordi Mukiele ins Visier genommen. Nach Informationen von ‚ESPN‘ steht der 22-jährige Abwehrspieler auf dem Einkaufszettel des Scheichklubs. Dieser fahndet seit dem Weggang von Thomas Meunier nach einem neuen Rechtsverteidiger – Bedarf besteht also auf jener Position, die Mukiele in der abgelaufenen Spielzeit überwiegend bekleidete.

Sein riesiges Potenzial konnte der athletische Rechtsfuß dabei zwar nicht immer abrufen. Dennoch ist kaum verwunderlich, dass ein Klub der Größenordnung PSG anklopft. Bei den Parisern ist Mukiele allerdings bislang nur eine von mehreren Optionen. Adam Marusic (Lazio Rom), Timothy Castagne (Atalanta Bergamo) und Sergiño Dest (Ajax Amsterdam) sind die anderen.

Vertraglich gebunden ist Mukiele an Leipzig noch bis 2023. Der französische Branchenprimus müsste also schon tief in die Tasche greifen, will man eine realistische Chance auf den ehemaligen U21-Nationalspieler haben. Es bleibt also abzuwarten, ob sich das Gerücht in den kommenden Tagen und Wochen konkretisiert.