Medien: Leipzig will Zaragoza-Klausel ziehen

RB Leipzig hat offenbar den Plan geschmiedet, im Winter einen neuen Mann für die Offensive zu holen. Bereits in den vergangenen Tagen erschienen Berichte in spanischen Medien, dass die Sachsen großes Interesse an Bryan Zaragoza vom FC Granada haben. Nun soll sich das Interesse weitestgehend konkretisiert haben.

Laut ‚Ideal de Granada‘ ist bei RB die Entscheidung gefallen, im Januar die Ausstiegsklausel des 22-jährigen Flügelstürmers zu ziehen. Für 14 Millionen Euro darf Zaragoza den Klub ohne die Zustimmung seines derzeitigen Arbeitgebers wechseln. Die in Granada ansässige Lokalzeitung geht sogar noch einen Schritt weiter. Dem spanischen Nationalspieler soll bereits ein Sechsjahresvertrag angeboten worden sein.

Dass nun Tempo in die Personalie kommt, ist nicht nur der geringen Ausstiegsklausel geschuldet. Die Konkurrenz der Leipziger schläft nicht. Auch der FC Brentford soll sich um die Unterschrift von Zaragoza bemühen. Für Leipzig gilt es, auf die Personalsituation zu reagieren. Während Dani Olmo (25) verletzungsbedingt noch ausfällt, bahnt sich bei Emil Forsberg (32) ein Abgang in Richtung MLS an.

Granada rechnet mit Verbleib

Schenkt man den Worten von Matteo Tognozzi Glauben, rechnen die Andalusier jedoch nicht mit einem Abgang im Januar. „Wir haben keine Ängste, wirklich nicht. Wir haben täglich Kontakt zu Bryan und seinem Agenten und wir sind nicht besorgt. Im Moment gibt es keine solche Angst im Verein“, so der Sportdirektor von Granada bei ‚Movistar‘ angesprochen auf die Gerüchte um Zaragoza nach der gestrigen Partie gegen Deportivo Alavés (1:3).