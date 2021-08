Gerücht: Auch Bayern mit Interesse an Faivre

Der FC Bayern ist weiterhin auf der Suche nach Schnäppchen auf dem Transfermarkt und hat dabei offenbar auch Romain Faivre von Stade Brest auf dem Radar. Wie der italienische Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, steht der Außenstürmer auch beim Rekordmeister auf der Liste. Dem Vernehmen nach fordert Brest 15 Millionen Euro für den Linksfuß.

Dass Faivre bald in der Bundesliga spielen könnte, ist nicht unwahrscheinlich. Schon vor Wochen berichtete FT, dass es eine Einigung zwischen dem 23-Jährigen und Borussia Mönchengladbach gibt. Eine Übereinkunft zwischen den Vereinen steht allerdings noch aus. Auch Bayer Leverkusen hat den Offensivspieler auf dem Schirm.

Doch nicht nur in Deutschland stehen Faivres Qualitäten hoch im Kurs. Di Marzio berichtet, dass der AC Mailand ebenfalls ein Auge auf den ehemaligen französischen Jugendnationalspieler geworfen hat. In der laufenden Saison stellte Faivre seine Qualität schon wieder mit zwei Assists in drei Ligapartien für Brest unter Beweis.