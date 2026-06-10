Nick Woltemade macht keinen Hehl daraus, dass er der deutschen Nationalmannschaft einiges zutraut. Gegenüber dem ‚Stern‘ stellt der großgewachsene Torjäger hinsichtlich der Weltmeisterschaft klar: „Ich glaube, die Welt unterschätzt uns gerade ein bisschen. Mit uns wird zu rechnen sein.“ Die Mannschaft sei „ein talentierter Haufen, in dem niemand sein Ego in den Vordergrund“ stelle. Das sei besonders wichtig, „wenn man so viele Wochen aufeinanderhockt.“

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Auch wenn die Teams aus Mitteleuropa aufgrund der klimatischen Verhältnisse etwas mehr Anpassungsprobleme haben werden, freut sich Woltemade extrem auf das Turnier: „Hier in den USA haben wir es wärmer, und damit kann ich gut leben. Grundsätzlich spiele ich lieber bei 40 Grad im Sommer als bei Minustemperaturen im Winter. Was die Länge des Turniers betrifft: Fast alle Spieler, die aus den europäischen Top-Ligen kommen, haben eine anstrengende Saison in den Beinen. Das ist keine leichte Ausgangslage, aber die Bedingungen sind für alle gleich.“