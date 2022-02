50 Millionen: Conte bestätigt Romero-Kauf

Christian Romero wird fester Bestandteil von Tottenham Hotspur. „Er ist ausgeliehen, aber wir haben eine Kaufverpflichtung. Wir haben ihn gekauft“, bestätigt Cheftrainer Antonio Conte gegenüber dem ‚Evening Standard‘ die Festverpflichtung des Leihprofis von Atalanta Bergamo. Dem Vernehmen nach fließen 50 Millionen Euro für den 23-jährigen Argentinier, der einen ab Sommer gültigen Fünfjahresvertrag erhält.

Am vergangenen Wochenende kehrte Romero erstmals seit seiner Oberschenkelverletzung im November auf den Platz zurück und feierte beim 3:1-Sieg im FA Cup gegen Brighton & Hove Albion ein gelungenes Comeback. Insgesamt kam Romero bislang 14 Mal für die Londoner zum Einsatz.

Nach der Überstandenen Verletzungszeit erwartet Conte große Dinge vom 1,85 Meter großen Rechtsfuß: „Diese Liga ist perfekt für ihn geeignet. Denn die Intensität, die Qualität und die Körperlichkeit, die man hier hat, gibt es in anderen Ligen nicht. Romero ist mit Sicherheit in der Lage, in dieser Liga zu spielen.“