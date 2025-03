Bericht: Kein Bayern-Vertrag für Müller

Der FC Bayern unterbreitet Thomas Müller kein neues Vertragsangebot. Das geht zumindest aus einem Bericht des ‚kicker‘ hervor. Demzufolge endet die Liaison im Sommer nach dann 17 sehr erfolgreichen Jahren.

Dabei hätte Müller selbst in der bayrischen Landeshauptstadt gerne noch eine Spielzeit weitergemacht. Sportvorstand Max Eberl hat dem Offensivspieler laut dem Fachmagazin vor zwei Wochen in einem klärenden Gespräch den Entschluss mitgeteilt.

Es hatte sich bereits angebahnt, dass der deutsche Rekordmeister mit der Vereinslegende nicht verlängern möchte. In den vergangenen Jahren stand Müller immer seltener in der Startelf, stellte sich jedoch stets in den Dienst der Mannschaft.

Vertragsende oder Wechsel?

Aktuell gehört der 35-Jährige an der Säbener Straße mit einem Jahresgehalt über 17 Millionen Euro zu den Top-Verdienern. Künftig sparen sich die Münchner ein solches Spitzengehalt, planen innerhalb des Klubs aber nicht gänzlich ohne Müller.

Es gilt als offenes Geheimnis, dass man den verdienten Rekordspieler gerne in anderer Funktion an Bord halten würde. Zunächst könnte es für Müller aber andernorts weitergehen. Denn offen ist noch, ob der 131-fache deutsche Nationalspieler seine Schuhe im Anschluss an die Saison an den Nagel hängen möchte oder nochmal eine Luftveränderung anstrebt. Denkbar erscheint ein Engagement im Ausland, beispielsweise der MLS.