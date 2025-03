Müller vor Bayern-Aus: Wechsel statt Karriereende?

Die Zeichen zwischen dem FC Bayern und Thomas Müller stehen auf Abschied. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, haben die Münchner ihrem Rekordspieler (741 Einsätze) zumindest angedeutet, dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Eine finale Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund sagt zu den auslaufenden Verträgen diplomatisch: „Wir sprechen mit allen. Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir das machen.“

Die Rede ist von zwei Treffen während der Länderspielpause, in denen der Tenor gelautet habe: „Es wird für dich nicht leichter.“ Schon jetzt ist Müller nur noch Teilzeitkraft. Klar ist aber auch: Nach der Karriere soll der heute 35-Jährige eine wichtige Funktionärsrolle beim FCB übernehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis es so weit kommt, könnte Müller nochmal ein Abenteuer wagen. Der Weltmeister von 2014 will seine Karriere laut der ‚Bild‘ am liebsten fortsetzen. Wenn das in München nicht geht, dann halt andernorts. Erwähnt wird im Podcast ein Interesse des geografisch nahegelegenen Bundesligisten FC Augsburg, allerdings wisse man in der Fuggerstadt, dass die Chancen nur minimal sind. Denkbar ist dagegen ein Engagement von Müller in den USA. Konkret scheint dahingehend aber noch nichts.