Leão in der Kritik: Milans Superstar am Scheideweg

Eine Einkaufstour im Winter sollte dem AC Mailand helfen, die erste K.O.-Runde der Champions League zu überstehen – und in der Serie A nach oben zu klettern. Aktuell belegt der Traditionsklub dort nur Rang sieben.

Gegen Feyenoord Rotterdam kommt es heute einmal mehr besonders auf Milans Superstar an. Rafael Leão kann an guten Tagen mit seinem Speed und Dribbling ganze Abwehrreihen in den Wahnsinn treiben, tut das bloß in den vergangenen Monaten zu selten.

Leão ist angezählt

Die Bilanz der laufenden Saison: Neun Tore und acht Assists in 34 Spielen. Immer wieder rotierte er wegen mangelnder Defensivarbeit zuletzt auch aus der ersten Elf. Unter Trainer Sérgio Conceição genauso wie unter Vorgänger Paulo Fonseca. Heute Abend braucht es von Milan aber deutlich mehr Offensive.

Dass man auch Leão prinzipiell braucht, ist den Entscheidern bei Milan bewusst. Kurz vor Schließung des Wintertransferfensters lehnte man daher noch eine Offerte von bis zu 85 Millionen Euro Ablöse aus Saudi-Arabien für den 25-jährigen Portugiesen ab. Doch weiterhin scheiden sich an Leão die Geister.

Rückendeckung von Ibra

„Sein Name ist in aller Munde – im Guten wie im Schlechten“, beschreibt es heute der ‚Corriere dello Sport‘ und meldet, dass Milans Geduld mit dem Topverdiener langsam schwindet. Sollte Leão nicht bald zurück zu alter Form finden, könnte ein Verkauf im Sommer wieder Thema werden.

Einen prominenten Fürsprecher weiß der Linksaußen aber hinter sich: Zlatan Ibrahimovic. Die Klublegende ist mittlerweile Berater bei Milan und sagt über Leão: „Jeder meint ihm sagen zu müssen, wie er spielen soll. Für uns ist er einer der stärksten Spieler der Welt. Man kann ihn taktisch anleiten, aber man erklärt ihm nicht, wie er spielen soll.“ Freie Fahrt also für Leão, um heute gegen Feyenoord Milans Saison fürs erste zu retten.