EM-Star Ruiz bekennt sich zu PSG

Fabián Ruiz beschäftigt sich nicht mit einem Abschied von Paris St. Germain. „Ich weiß, dass es in jedem Transferfenster Gerüchte um mich gibt, aber ich bin glücklich in Paris. Ich habe noch drei Jahre Vertrag und will noch viele Ziele mit PSG erreichen“, so der spanische EM-Fahrer im Interview mit ‚Le Parisien‘.

Der 28-Jährige war vor zwei Jahren von der SSC Neapel in die französische Hauptstadt gewechselt. Einen festen Stammplatz hat er dort nicht inne. Bei der aktuell laufenden Europameisterschaft überzeugt Ruiz jedoch mit überragenden Leistungen im Mittelfeld der spanischen Nationalmannschaft.