Nürnberg: Kania erhält Profivertrag

Julian Kania bindet sich langfristig an den 1. FC Nürnberg. Wie der Zweitligist mitteilt, hat der 21-jährige Stürmer einen Profivertrag unterschrieben. Dem Vernehmen nach läuft das neue Arbeitspapier bis 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst seit einigen Wochen gehört Kania zum Profikader des Clubs. Am vergangenen Wochenende feierte der Rechtsfuß gegen Eintracht Braunschweig (2:2) sein Zweitliga-Debüt. „Was in den zurückliegenden Monaten passiert ist, wirkt immer noch ein wenig surreal. Dass das alles so schnell geht, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin dem 1. FC Nürnberg extrem dankbar, dass ich meine Schritte in einem so guten Umfeld gehen darf. Deshalb werde ich weiterhin egal ob bei den Profis oder in der U23 hart arbeiten und für beide Mannschaften mein Bestes geben“, erklärt Kania.