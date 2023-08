Ablöse-Poker beginnt: PSG-Startgebot für Kolo Muani

Mit Randal Kolo Muani selbst ist sich Paris St. Germain nach FT-Informationen schon einig. Nun muss der Klub aus der französischen Hauptstadt allerdings noch Eintracht Frankfurt überzeugen. Mit dem ersten Angebot, das laut Bild inzwischen bei den Hessen eingetrudelt ist, wird das allerdings kaum funktionieren.

Die Rede ist von 65 Millionen Euro Ablöse, die PSG zu zahlen bereit ist.‚ L’Équipe‘ und ‚Le Parisien‘ hatten die Offerte zuvor bereits mit ähnlichen Zahlen angekündigt. Bei den SGE-Verantwortlichen dürfte dieser erste Vorstoß nur ein müdes Lächeln hervorrufen, schließlich erwarten Sportvorstand Markus Krösche und Co. einen Betrag von 100 Millionen Euro.

Es besteht also noch eine große Differenz zwischen Angebot und Forderung, die Paris an den letzten Tagen dieser Transferperiode zu überbrücken hat. Auch wenn ein Teil davon womöglich mit Bonuszahlungen abgedeckt werden kann, wird PSG noch ordentlich draufpacken müssen. Am Main können sie sich derweil zurücklehnen und warten, was da noch alles aus Paris kommt.