Tottenhams Ndombélé: Wunschziel Bundesliga

Tanguy Ndombélé favorisiert mit Blick auf einen möglichen Abgang von Tottenham Hotspur offenbar einen Wechsel nach Deutschland oder Spanien. Laut ‚The Athletic‘ würde der zentrale Mittelfeldspieler für den Fall, dass Tottenham einen Verkauf in Erwägung zieht, am liebsten zu einem der Topklubs in La Liga oder der Bundesliga wechseln. Es besteht die Chance, dass Ndombélé den Klub noch in diesem Sommer verlässt.

Weder im ersten Ligaspiel gegen Manchester City (1:0) noch in der Conference League gegen Paços de Ferreira (0:1) stand der 24-Jährige im Kader der Spurs. Auch in der kommenden Partie wird der dynamische Franzose fehlen: „Ich werde ehrlich zu euch sein, Tanguy wird am Sonntag nicht zum Aufgebot gehören“, bestätigte Trainer Nuno Espírito Santo auf der heutigen Pressekonferenz.