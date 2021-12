Kölner Preisschild für Skhiri

Ellyes Skhiri darf dem 1. FC Köln einem Bericht zufolge im Winter den Rücken kehren, sofern der Preis stimmt. Laut der ‚Sport Bild‘ kann der defensive Mittelfeldspieler die Domstädter ab einer Ablösesumme von 15 Millionen Euro verlassen. Bereits im Sommer forderten die Kölner zwischen 15 und 20 Millionen für den wechselwilligen Rechtsfuß, letztlich fand sich jedoch kein Abnehmer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch in dieser Saison zählt der Tunesier zu den besten Sechsern der Bundesliga. Als laufstarker Mittelfeld-Motor ist der 26-Jährige das Herzstück in der Schaltzentrale des FC. In der laufenden Spielzeit gelangen Skhiri, dessen Vertrag in Köln noch bis 2023 läuft, vier Tore in elf Pflichtspielen. Dem Bericht zufolge stehen mit denen in dieser Saison wenig berücksichtigten Jannes Horn (24), Jorge Meré (24) und Niklas Hauptmann (24) zudem drei Akteure auf der Streichliste.