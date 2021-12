AS Rom: Blick nach München und Berlin

Die AS Rom hat offenbar zwei weitere Transferziele in der Bundesliga ausfindig gemacht. Wie die Zeitung ‚Il Romanista‘ berichtet, besteht Interesse an Lucas Tousart. Berater Philippe Fiorentino sondiere den Markt nach einem Abnehmer, die Ablöseforderung aus Berlin soll zwölf Millionen Euro betragen. Denkbar sei auch eine Leihe plus Kaufoption für den Sommer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tousart war vor knapp zwei Jahren für 25 Millionen Euro von Olympique Lyon zur Hertha gewechselt, mit geschätzten fünf Millionen Euro Jahresgehalt zählt der 24-jährige Mittelfeldspieler zu den Großverdienern. Die Berliner stehen einem Transfer dem Vernehmen nach offen gegenüber.

Weitere Mittelfeldkandidaten bei der AS Rom sind Remo Freuler (29, Atalanta Bergamo) und nach FT-Informationen Corentin Tolisso (27, FC Bayern). Laut ‚Teleradiostereo‘ haben die Italiener darüber hinaus ein Auge auf dessen Teamkollegen Bouna Sarr geworfen.

Der 29-jährige Rechtsverteidiger kommt in München nur zu Kurzeinsätzen, dürfte bei einem passenden Angebot wohl gehen. Die römische Wunschlösung für hinten rechts bleibt aber Diogo Dalot (22, Manchester United).