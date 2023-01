Ex-Paderborner Sabiri nach Florenz

Abdelhamid Sabiri (26) wechselt innerhalb der Serie A. Wie der AC Florenz offiziell mitteilt, kommt der marokkanische Mittelfeldspieler von Sampdoria Genua. Die Saison beendet Sabiri allerdings noch an Ort und Stelle. Die Viola verleiht den Rechtsfuß bis zum Sommer zurück an Sampdoria.

In der laufenden Spielzeit stand Sabiri in 16 Pflichtspielen auf dem Feld, dabei gelangen ihm zwei Treffer. In Deutschland kennt man den Techniker noch aus seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg und dem SC Paderborn. Mit den Westfalen stieg er 2019 in die Bundesliga auf.

