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DFB-Pokal

BVB: Pokal-Update zu Karetsas

von Dominik Schneider
Konstantinos Karetsas im BVB-Trikot @Maxppp
BVB Bremen

Beim morgigen DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen (20:45 Uhr) wird Borussia Dortmund auf Konstantinos Karetsas verzichten müssen. Auf der Pressekonferenz vor der Partie äußerte sich Niko Kovac auf Nachfrage zum 18-jährigen Offensivspieler: „Er ist morgen noch nicht einsatzbereit.“

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Karetsas sei gerade dabei, wieder schmerzfrei zu laufen. Bis der griechische Nationalspieler wieder mitwirken kann, dauert es aber wohl noch etwas. Gegen Union Berlin (0:0) hatte sich Karetsas eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Ein Einsatz gegen Werder stand zunächst zur Debatte, ist jetzt aber ausgeschlossen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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