BVB bindet Toptalent Inácio

Die Zukunft von Samuele Inácio ist besiegelt. Borussia Dortmund gibt offiziell bekannt, dass der Nachwuchskicker seinen Vertrag an der Strobelallee bis 2029 verlängert hat. Nach seinem Durchbruch in den Profikader und den ersten Einsätzen unter Niko Kovac wird der junge Italiener mit langfristigen Kontrakt belohnt.

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Insbesondere das Gehalt des Youngsters wird nach oben angepasst. Laut ‚Bild‘ strich Inácio bis jetzt 150.000 Euro pro Jahr ein.

BVB-Sportdirektor Ole Book betont: „Samu bringt vieles mit: Er ist spielintelligent, ballsicher, kombinationsstark. Und dazu hat er ein sehr gutes Gespür für Räume, das ihn auch noch torgefährlich sein lässt. Diese Qualitäten gepaart mit seinem Fleiß und seiner Bereitschaft, sich weiterentwickeln zu wollen, machen ihn zu einem richtig guten Spieler, der bei uns schon eine gute Entwicklung genommen und gleichzeitig auch noch große Schritte vor sich hat.“

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Inácio selbst erklärt: „Ich fühle mich sehr wohl beim BVB und bin stolz, dass ich mein Debüt in der Bundesliga bei diesem großen Verein geben durfte. Das Gefühl bei meinem ersten Tor vor der Gelben Wand war unfassbar und ich möchte in der Zukunft noch viele weitere erfolgreiche Momente mit meiner Mannschaft, dem Verein und seinen unglaublichen Fans feiern.“

Die Verantwortlichen des BVB halten große Stücke auf Inácio, der sich inzwischen auch ins Visier zahlreicher Vereine aus dem Ausland gespielt hatte. Unter anderem gab es Gerüchte um Paris St. Germain, den FC Barcelona und Real Madrid. Jetzt müssen sich die Dortmunder vorerst keine Sorgen um einen Abgang machen und können sich an der Entwicklung des 18-Jährigen erfreuen.