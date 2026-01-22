Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell Bundesliga

Gladbach wird Cvancara los

von Fabian Ley - Quelle: borussia.de
1 min.
Tomas Cvancara sitzt auf der Bank @Maxppp

Borussia Möchengladbach hat einen Abnehmer für Tomas Cvancara (25) gefunden. Der Mittelstürmer wechselt zunächst auf Leihbasis bis Saisonende zu Celtic Glasgow. Für den Anschluss besitzt der schottische Spitzenklub eine Kaufoption, die sich auf acht Millionen Euro belaufen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter
Celtic Football Club
✍️ We are delighted to confirm that Tomáš Čvančara has joined #CelticFC on loan, subject to international clearance.

Welcome to Celtic, Tomáš!

#WelcomeTomáš | #CelticFC🍀
Bei X ansehen

Cvancara war 2023 für satte 10,5 Millionen Euro zur Borussia gewechselt, fand sich dort aber nie zurecht. Bereits im Sommer hatte der Tscheche (acht Länderspiele) die Fohlen leihweise in Richtung Antalyaspor verlassen, wegen ausstehender Gehaltszahlungen wurde das Gastspiel jedoch vorzeitig abgebrochen. Womöglich ist das Missverständnis zwischen Gladbach und Cvancara nun dauerhaft beendet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premiership
Celtic
M'gladbach
Tomáš Čvančara

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premiership Premiership
Celtic Logo Celtic Glasgow
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Tomáš Čvančara Tomáš Čvančara
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert