Gladbach wird Cvancara los

Borussia Möchengladbach hat einen Abnehmer für Tomas Cvancara (25) gefunden. Der Mittelstürmer wechselt zunächst auf Leihbasis bis Saisonende zu Celtic Glasgow. Für den Anschluss besitzt der schottische Spitzenklub eine Kaufoption, die sich auf acht Millionen Euro belaufen soll.

Cvancara war 2023 für satte 10,5 Millionen Euro zur Borussia gewechselt, fand sich dort aber nie zurecht. Bereits im Sommer hatte der Tscheche (acht Länderspiele) die Fohlen leihweise in Richtung Antalyaspor verlassen, wegen ausstehender Gehaltszahlungen wurde das Gastspiel jedoch vorzeitig abgebrochen. Womöglich ist das Missverständnis zwischen Gladbach und Cvancara nun dauerhaft beendet.