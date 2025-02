Einigung: Van Persie zu Feyenoord

Robin van Persie steht vor einem Engagement bei Feyenoord Rotterdam. Informationen von ‚The Athletic‘ zufolge hat sich der frühere niederländische Nationalstürmer mit den Rotterdamern geeinigt. Auch mit van Persies Noch-Arbeitgeber SC Heerenveen befinde sich Feyenoord in den finalen Zügen der Verhandlungen.

In Rotterdam soll van Persie den vor rund einer Woche entlassenen Brian Priske ersetzen. Grund für die Trennung waren vor allem die durchwachsenen Ergebnisse in der Eredivisie. Dort belegt der amtierende Pokalsieger nur Platz vier und weist satte 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Ajax Amsterdam auf. In der Champions League hat Feyenoord dank des 1:1 am Dienstag gegen den AC Mailand das Ticket für die K.o.-Phase gelöst.