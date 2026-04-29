Werders Haltung bei Stage

Clemens Fritz erneuert seinen Wunsch, dass Jens Stage auch in der nächsten Saison für Werder Bremen aufläuft. Die ‚Bild‘ zitiert den Geschäftsführer Profifußball wie folgt: „Jens ist ein herausragender Spieler. Ich kann verstehen, dass ihn viele Klubs auf dem Notizzettel haben. Trotzdem wollen wir ihn nicht abgeben und beschäftigen uns daher nicht mit einem Wechsel. Wir planen für die kommende Saison mit ihm.“

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Ein ähnliches Statement gab Fritz bereits vor einigen Wochen ab. Dennoch kamen nun Gerüchte über das Interesse der TSG Hoffenheim am 29-jährigen Dänen auf. Im Kraichgau könnte man den treffsicheren Mittelfeldspieler mit dem internationalen Geschäft locken. Zudem müssen die Bremer bis 30. Juni Transfereinnahmen generieren, um das Geschäftsjahr nicht mit einer negativen Bilanz abzuschließen. Geht es nach Fritz, soll ein Verkauf von Stage dafür aber nicht herhalten müssen.