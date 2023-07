Mainz: Alles klar bei Krauß

Tom Krauß wird in der kommenden Saison für Mainz 05 auflaufen. Laut ‚Sky‘ haben sich die Mainzer mit RB Leipzig auf eine Transfersumme von fünf Millionen Euro plus zwei weitere in Form von möglichen Bonuszahlungen geeinigt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler soll mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet werden.

Die medizinischen Untersuchungen werden bald erfolgen, im Anschluss winken die Unterschriften. In der vergangenen Saison war Krauß an den FC Schalke 04 ausgeliehen und zählte dort zum Stammpersonal.

