Bayern: Richards erneut nach Hoffenheim?

Chris Richards könnte den FC Bayern in den letzten Tagen der Transferperiode noch vorübergehend verlassen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, zeichnet sich für Richards eine Vertragsverlängerung beim Rekordmeister ab. Gleichzeitig soll der Verteidiger temporär wieder bei der TSG Hoffenheim Spielpraxis sammeln.

Der 21-Jährige spielte schon in der vergangenen Spielzeit für die Kraichgauer in der Bundesliga. In den 13 Partien für Hoffenheim wusste Richards zu überzeugen. Deshalb arbeitet die TSG bereits seit einiger Zeit an einer weiteren Leihe des US-Nationalspielers.