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Bundesliga

Kane-Deal: Eberl gibt Einblick

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
1 min.
Max Eberl wirkt nachdenklich @Maxppp

Für Max Eberl könnte der Austausch mit Harry Kane (33) über eine Vertragsverlängerung des Torjägers beim FC Bayern kaum besser laufen. Gegenüber ‚Sky‘ betont der Sportvorstand des Rekordmeisters: „Die Vertragsgespräche, muss ich ganz ehrlich sagen: unglaublich harmonisch, ein unglaubliches Miteinander. Ein Spieler, der sehr gerne bleiben möchte, ein Verein, der sehr gerne verlängern möchte.“

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Dass es bislang noch keinen Vollzug zu vermelden gibt, ist für den Funktionär kein Problem und liegt lediglich daran, dass noch am Vertragswerk gefeilt werden muss. „Natürlich geht es jetzt trotzdem um Details, die es zu klären gilt. Wir haben eine sehr professionelle und trotzdem angenehme Gesprächskultur“, so Eberl.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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