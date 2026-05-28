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Barça-Wechsel: Gordon schon vor Ort

von Lukas Weinstock - Quelle: Marca
1 min.
Anthony Gordon ist in Gedanken @Maxppp

Der FC Barcelona kann bei Anthony Gordon voraussichtlich zeitnah Vollzug melden. Aufnahmen der ‚Marca‘ zeigen den englischen Offensivallrounder am städtischen Flughafen. Im Laufe des Tages wird der 25-Jährige den Medizincheck absolvieren.

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Besteht er diesen, kann der Transfer unter Dach und Fach gebracht werden. Für Gordon überweist Barça dem Vernehmen nach 70 Millionen Euro Sockelablöse an Newcastle United, zehn weitere Millionen an Bonuszahlungen können noch hinzukommen. Der FC Bayern, der sich mit Gordon selbst bereits einig war, geht allem Anschein nach leer aus.

Update (17:44 Uhr): Laut der ‚Sport‘ hat Gordon den Medizincheck inzwischen bestanden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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