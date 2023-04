Nächstes England-Gerücht um Alonso

Auch West Ham United beschäftigt sich angeblich mit Xabi Alonso. Von der ‚Sun‘ wird der spanische Trainer von Bayer Leverkusen als ein möglicher Nachfolger von David Moyes gehandelt. Moyes befindet sich mit den Hammers aktuell auf Platz 15 in der Premier League und muss deshalb um seinen Job zittern.

In Leverkusen hat Alonso einen deutlichen Aufschwung bewirkt: Das Halbfinale in der Europa League und Platz sechs in der Liga stehen als Zwischenresultate zu Buche. Zu seinem Amtsantritt belegte die Werkself mit fünf Punkten Rang 17, nun ist man seit zwölf Spielen ungeschlagen. Neben West Ham sollen sich auch der FC Chelsea und der FC Liverpool mit Alonso beschäftigen. Vertraglich ist der 41-Jährige bis 2024 an Leverkusen gebunden.

