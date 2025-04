Medien: England-Quartett will Dembélé

Ousmane Dembélé (27) hat einmal mehr das Interesse der Premier League geweckt. Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, beschäftigt sich der FC Arsenal mit dem Stürmerstar von Paris St. Germain. Als weitere Interessenten werden mit dem FC Liverpool, Manchester United und dem FC Chelsea die üblichen Verdächtigen genannt.

Nach dem Abschied von Kylian Mbappé (26) gen Real Madrid im vergangenen Sommer blüht Dembélé an der Seine auf. In seinem zweiten Jahr in der französischen Hauptstadt sammelte der Ex-Dortmunder in 42 Pflichtspielen bereits 43 Torbeteiligungen. Vertraglich gebunden ist er noch bis 2028, laut dem englischen Onlinemagazin soll der Kontrakt aber weiter ausgedehnt werden.