Darmstadt: Kauf-Interesse an Stojilkovic

Der SV Darmstadt 98 hat einen Abnehmer für den verliehenen Filip Stojilkovic an der Angel. Wie ‚Sky‘ berichtet, besteht von Roter Stern Belgrad Interesse an einer Verpflichtung des 25-jährigen Mittelstürmers, der aktuell für Stadtrivale OFK Belgrad auf Torejagd geht. Für den serbischen Erstligisten erzielte Stojilkovic in 21 Einsätzen fünf Treffer und bereitete ein weiteres Tor direkt vor. Die Leihe zu OFK endet im Sommer, bei Darmstadt steht der Schweizer noch bis 2027 unter Vertrag.

Die Lilien würden laut ‚Sky‘ ihrem einstigen Zwei-Millionen-Einkauf jedoch keine Steine in den Weg legen. Für Darmstadt konnte Stojilkovic seit seinem Wechsel im Januar 2023 selten seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen. Lediglich drei Treffer gelangen dem Rechtsfuß in 24 Einsätzen.