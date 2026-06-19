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Premier League

Wagner droht Trainer-Korb

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
Der Kopf von Sandro Wagner @Maxppp

Sandro Wagner wird voraussichtlich nicht bei Ipswich Town anheuern. Laut ‚The Athletic‘ hat sich Gary O’Neil beim Premier League-Aufsteiger als Wunschlösung herauskristallisiert. Ein Deal befinde sich auf der Zielgeraden und soll im besten Fall schon in der kommenden Woche finalisiert werden.

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Erst am gestrigen Donnerstag berichtete ‚Sky‘, dass Wagner ein Kandidat auf der Insel sei. Nun scheint es aber doch auf O’Neil hinauszulaufen, der bei Racing Straßburg allerdings noch bis 2029 unter Vertrag steht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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