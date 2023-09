Stach erläutert TSG-Wechsel

Anton Stach entschied sich in erster Linie aus spieltaktischen Gründen für einen Wechsel von Mainz 05 zur TSG Hoffenheim. „Vor allem spielte ich oft auf einer, nach meiner Meinung für meine Stärken nicht optimalen Position. Häufig auf der rechten Zehnerposition oder sogar auf dem Flügel“, resümiert der Nationalspieler gegenüber dem ‚kicker‘ die vergangenen Monate in Mainz, „auch wenn ich natürlich die Entscheidung von Trainer Bo Svensson akzeptierte, ich bin am besten auf der Sechs oder der Acht.“

Seine Paraderolle sei ihm „ein bisschen abhandengekommen“, deshalb die Entscheidung für die TSG. Im Kraichgau hat Stach einen Vertrag bis 2027 abgeschlossen, sein Ex-Arbeitgeber eine Ablösesumme von kolportierten elf Millionen Euro kassiert. „Hoffenheim“, sagt der 24-Jährige, „kommt mir vom Spielstil her sehr entgegen, ich hoffe, mich hier gerade spielerisch weiterzuentwickeln.“