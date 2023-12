Abwehr-Verstärkung im Winter: Eintracht an Geheimtipp Nino dran

Auf der Suche nach neuem Personal richtet Eintracht Frankfurt den Blick auf den brasilianischen Markt. Laut ‚Sport1‘ „buhlt“ der Bundesligist um Innenverteidiger Nino von Fluminense. Der 26-jährige Rechtsfuß, der Ende November sein erstes Länderspiel für die Seleção absolvierte, könnte dabei helfen, die Personalknappheit der Hessen in der hinteren Reihe zu beheben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hinter den bislang gesetzten Robin Koch (27), Willian Pacho (22) und Tuta (24) ist eigentlich nur Routinier Makoto Hasebe (39) eine vollwertige Alternative. Hrvoje Smolcic (23) hingegen entpuppte sich in so mancher Partie als Risikofaktor. Nino, noch bis Ende 2024 an Fluminense gebunden, wäre im Vergleich zu dem Kroaten ein deutliches Upgrade.

Lese-Tipp

Frankfurt: Onguéné-Leihe vor Abbruch

Dass der körperlich robuste und auch spielerisch starke Defensivmann zeitnah wechseln wird, bestätigte unlängst Fluminense-Sportchef Paulo Angioni. Gute Chancen auf den Zuschlag besitzt allem Anschein nach die Eintracht. Das hatte vor rund einem Monat noch anders ausgesehen. Damals deutete noch vieles auf den Wechsel zu Premier League-Klub Nottingham Forest hin.