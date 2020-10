FC Bayern: Die Kauf-Modalitäten bei Dantas

Am letzten Tag des Transferfensters lieh der FC Bayern noch Tiago Dantas (19) von Benfica Lissabon aus. Dabei sicherte sich der Champions League-Sieger laut der portugiesischen Zeitung ‚Record‘ eine Kaufoption in Höhe von 7,5 Millionen Euro. Verkauft der FCB den Mittelfeldspieler eines Tages weiter, fließen 25 Prozent des Gewinns an Benfica.

Der spielstarke Dantas kam als Wunschspieler von Hansi Flick, der ihn seit Kindertagen im Blick hatte, nach München. Vorerst ist der Rechtsfuß für die zweite Mannschaft in der dritten Liga vorgesehen. Trainieren wird er jedoch mit den Profis.