Adeyemi-Angebot enthüllt: Knickt der BVB ein?

Auch die jüngsten Formschwankungen und Eskapaden haben die Verantwortlichen von Borussia Dortmund nicht zum Umdenken bewegt. Der Vertrag mit Karim Adeyemi soll verlängert werden. Auf eine Ausstiegsklausel möchte man am liebsten verzichten.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, liegt dem Offensivspieler bereits ein konkretes Angebot seitens der Dortmunder vor. Eine Exit-Option enthalte dieses trotz des Wunsches der Adeyemi-Seite nicht. Allerdings sei der BVB bereit einzulenken, sollte das Management des 24-Jährigen auf einen solchen Passus bestehen.

Schon bei Nico Schlotterbeck (26) knickten die Dortmunder ein und sind nun offen, den 2027 auslaufenden Vertrag des Innenverteidigers mit einer 60-Millionen-Klausel zu versehen.

Dass Adeyemi das Angebot ohne Ausstiegsklausel annimmt, erscheint zudem fraglich, schließlich liebäugelt er immer wieder mit einem Abschied. Unter anderem Manchester United, dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur wird Interesse nachgesagt.

Verlängerung oder Geldregen

Intern haben die Schwarz-Gelben eine Schmerzgrenze für den Linksfuß festgesetzt. Sollte ein Interessent im Sommer 60 Millionen Euro oder mehr für Adeyemi bieten, wäre man an der Strobelallee bereit, den Nationalspieler gehen zu lassen. Ein ablösefreier Abgang 2027 ist für die Verantwortlichen keine Option.