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Bundesliga

Medien: Can unterschreibt heute

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Emre Can mit dem Leibchen @Maxppp

Borussia Dortmund wird sich nach der Verlängerung mit Innenverteidiger-Juwel Luca Reggiani (18) wohl zeitnah die nächste Unterschrift abholen. Laut ‚Sky‘ wird Kapitän Emre Can (32) am heutigen Freitag zur Unterzeichnung eines neuen Arbeitspapieres an der Strobelallee erwartet.

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Aktuell steht Can lediglich bis zum Ende der Saison unter Vertrag. Sportchef Lars Ricken hatte aber bereits vor knapp zwei Wochen angekündigt, den Leader in der jetzigen Situation mit Blick auf seine Kreuzbandverletzung unterstützen zu wollen. Angedacht sei nun eine Verlängerung um ein Jahr bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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