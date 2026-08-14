Der SV Werder Bremen muss für die bevorstehende Verpflichtung von Ludovit Reis (26) anscheinend keine Ablöse entrichten. Informationen von ‚Sky‘ zufolge geht der Wechsel unentgeltlich über die Bühne. Dabei steht Reis beim FC Brügge noch bis 2029 unter Vertrag. Laut der ‚DeichStube‘ beinhaltet der Deal dafür Bonuszahlungen sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung.

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Update (19:03 Uhr): Inzwischen haben die Grün-Weißen den Transfer offiziell verkündet.

In Belgien ist der frühere niederländische U21-Nationalspieler aber nicht mehr gefragt. Jetzt kehrt Reis, der von 2021 bis 2025 für den Hamburger SV aktiv war, nach Deutschland zurück. An der Weser winkt dem Mittelfeldspieler eine Anstellung bis 2029, den Medizincheck hat er schon erfolgreich absolviert.