Vogt macht Schluss

Kevin Vogt beendet im Anschluss an die laufende Saison seine Karriere. Eigentlich lief der Vertrag des Innenverteidigers beim VfL Bochum noch bis 2027, dieser wird jedoch „aus gesundheitlichen und verletzungsbedingten Gründen“ einvernehmlich aufgelöst.

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„Diese Entscheidung fällt mir unglaublich schwer. Fußball war mein Leben, seit ich denken kann. Der VfL war dabei immer etwas Besonderes. Hier bin ich groß geworden, hier durfte ich Profi werden, hier durfte ich am Ende noch einmal nach Hause kommen. Mein Körper hat mir in den vergangenen Monaten aber deutlich gezeigt, dass es nicht mehr so weitergeht, wie ich es mir wünsche. Ich bin dankbar für alles, was ich erleben durfte“, so Vogt zu seiner Entscheidung. Seit 17 Jahren ist der 34-Jährige im Profibereich aktiv, bislang absolvierte er 399 Spiele in den höchsten beiden deutschen Ligen.