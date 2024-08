Einigung: Bundesligist angelt sich Dorsch

Niklas Dorsch wechselt am heutigen Deadline Day wohl noch innerhalb der Bundesliga. Wie ‚Sky‘ berichtet, zieht es den 26-jährigen Mittelfeldspieler zurück zum 1. FC Heidenheim, für den er bereits zwischen 2018 und 2020 in der 2. Bundesliga auflief.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim FC Augsburg ist Dorsch hinter Kristijan Jakic und Tim Breithaupt nur noch dritte Wahl im defensiven Mittelfeld. Seine drei Jahre in der Fuggerstadt waren von Verletzungen geprägt. In Heidenheim will er nun zurück zu alter Stärke finden.

Lese-Tipp

Uduokhai-Nachfolger: Augsburg holt Matsima an Bord

Die Klubs sind sich laut ‚Sky‘ einig. Die Ablöse liegt demnach bei 3,5 Millionen Euro plus eine Weiterverkaufsbeteiligung. Der FCA hatte 2021 noch sieben Millionen Euro für Dorschs Dienste an die KAA Gent überwiesen. Nun sind nur noch Kleinigkeiten zu regeln und ein Medizincheck zu bestehen, ehe das Kapitel endet.