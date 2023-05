Eintracht-Kandidat Aarón offen für Bundesliga-Wechsel

Aarón Martín kann sich vorstellen, auch in Zukunft in Deutschland aufzulaufen. „Ich bin offen für alles. Die Bundesliga ist natürlich auch eine Option. Ich muss nicht zwangsläufig nach Spanien zurückkehren“, so der spanische Linksverteidiger in Diensten von Mainz 05 gegenüber der ‚Bild‘.

Passenderweise wird Aarón vom Liga- und Lokalrivalen Eintracht Frankfurt umworben. Er sagt: „Ich möchte andere Dinge kennenlernen und auch gern europäisch spielen.“ Über Liga und Pokal hat die SGE durchaus noch Chancen, dem 26-Jährigen europäischen Fußball zu bieten. Ein Verbleib in Mainz, wo Aaróns Vertrag ausläuft, ist kein Thema.

