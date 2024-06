Verstärkung aus dem Oberhaus: Hertha holt Sessa

Kevin Sessa wechselt vom 1. FC Heidenheim zu Hertha BSC. Bei der alten Dame unterschreibt der Mittelfeldmotor einen Vertrag bis 2027. „Wir sind sehr glücklich, dass wir Kevin von Hertha BSC und unserem Weg überzeugen konnten. Er besitzt ein sehr spannendes, vielseitiges Profil, hat trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrungen gesammelt und seine Qualitäten sowohl in der ersten als auch in der zweiten Bundesliga unter Beweis gestellt“, so Sportdirektor Benjamin Weber.

Sessa soll bei der Hertha ein wichtiger Bestandteil des Mittelfelds werden. Der gebürtige Stuttgarter sagt über seinen neuen Arbeitgeber: „Der Verein war der springende Punkt in meinen Überlegungen – wie riesig er ist und welche Kraft er besitzt. Dazu die Fans, das Stadion und die Stadt. Ich hatte direkt Lust darauf.“

Tolle Saison mit Heidenheim

Mit Heidenheim spielte Sessa eine tolle Premieren-Saison in der Bundesliga. Der Rechtsfuß war in 30 Ligaspielen ein wichtiger Bestandteil der Mittelfeldachse des FCH und trug mit drei Toren zum sensationellen Erreichen der Conference League bei. Nun geht es von der beschaulichen Ostalb in die Bundeshauptstadt.