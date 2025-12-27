Menü Suche
Bielefeld verleiht Kania

von Dominik Sandler - Quelle: arminia.de
Julian Kania fokussiert den Ball.

Wie erwartet wird Julian Kania in der Rückrunde nicht bei Arminia Bielefeld spielen. Der DSC teilt mit, dass Kania auf Leihbasis zum VfL Osnabrück wechselt. Ob eine Kaufoption Teil des Deals ist, lässt der Zweitligist offen.

„Julian ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, im Winter einen Wechsel anzustreben, um mehr Spielzeit zu erhalten. Nach einer gemeinsamen Analyse der Hinrunde haben wir uns entschieden, diesem Wunsch nachzukommen. Wir sind weiterhin von seinen Qualitäten überzeugt, gleichzeitig sind regelmäßige Einsätze ein entscheidender Faktor für seine Entwicklung“, so Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel. In der Hinrunde kam Kania nur auf einen Startelfeinsatz.

