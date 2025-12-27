Bielefeld verleiht Kania

Wie erwartet wird Julian Kania in der Rückrunde nicht bei Arminia Bielefeld spielen. Der DSC teilt mit, dass Kania auf Leihbasis zum VfL Osnabrück wechselt. Ob eine Kaufoption Teil des Deals ist, lässt der Zweitligist offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Julian ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, im Winter einen Wechsel anzustreben, um mehr Spielzeit zu erhalten. Nach einer gemeinsamen Analyse der Hinrunde haben wir uns entschieden, diesem Wunsch nachzukommen. Wir sind weiterhin von seinen Qualitäten überzeugt, gleichzeitig sind regelmäßige Einsätze ein entscheidender Faktor für seine Entwicklung“, so Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel. In der Hinrunde kam Kania nur auf einen Startelfeinsatz.