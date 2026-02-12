Premier League
Nottingham entlässt Dyche
Sean Dyche und Nottingham Forest gehen getrennte Wege. Der englische Übungsleiter wurde in der Nacht auf Donnerstag von seinen Pflichten entbunden. „Wir danken Sean und seinem Team für ihren Einsatz während ihrer Zeit im Klub und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. Wir werden uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern“, heißt es im Statement des Vereins.
Nottingham Forest @NFFC – 01:31
Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach.Bei X ansehen
We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further comment at this time.
Dyche begann seine Tätigkeit im Oktober, nach 25 Spielen und einem Punkteschnitt von 1,4 ist nun schon wieder Schluss. Wer auf den 54-Jährigen folgt, ist zur Stunde noch nicht abzusehen.
