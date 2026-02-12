Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Nottingham entlässt Dyche

von Lukas Weinstock - Quelle: nffc.co.uk
1 min.
Sean Dyche FC Everton 2324 @Maxppp

Sean Dyche und Nottingham Forest gehen getrennte Wege. Der englische Übungsleiter wurde in der Nacht auf Donnerstag von seinen Pflichten entbunden. „Wir danken Sean und seinem Team für ihren Einsatz während ihrer Zeit im Klub und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. Wir werden uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern“, heißt es im Statement des Vereins.

Unter der Anzeige geht's weiter
Nottingham Forest
Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach.

We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further comment at this time.
Bei X ansehen

Dyche begann seine Tätigkeit im Oktober, nach 25 Spielen und einem Punkteschnitt von 1,4 ist nun schon wieder Schluss. Wer auf den 54-Jährigen folgt, ist zur Stunde noch nicht abzusehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Nottingham
Sean Mark Dyche

Weitere Infos

Premier League Premier League
Nottingham Logo Nottingham Forest
Sean Mark Dyche Sean Mark Dyche
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert