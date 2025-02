Hellas Verona holt Patrick

Hellas Verona hat sich noch einmal für die Abwehr verstärkt. Der italienische Erstligist verpflichtet den vereinslosen Luan Patrick. Der 23-jährige Brasilianer hatte bislang ausschließlich in Brasilien und zuletzt für Athletico Paranaense gespielt.

Patrick unterschreibt in Verona einen Vertrag bis 2028 und soll dabei helfen, in dieser Saison die Klasse zu halten. Der Abwehrspieler durchlief in seiner Jugend die U-Nationalmannschaften Brasiliens, unter anderem spielte er im vergangenen Jahr bei der Qualifikation für Olympia mit, die für Brasilien allerdings nicht erfolgreich verlief.